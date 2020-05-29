Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 239 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|41.664.804.962
|1,04
|Bim Mağazalar
|37.555.320.000
|8,03
|ASELSAN
|34.359.600.000
|2,55
|Garanti Bankası
|33.054.000.000
|0,60
|Enka İnşaat
|31.248.000.000
|0,80
|Turkcell
|30.602.000.000
|1,64
|Akbank
|29.380.000.000
|0,55
|Ereğli Demir Çelik
|28.350.000.000
|0,85
|Türk Telekom
|26.180.000.000
|2,63
|İş Bankası (C)
|22.274.851.500
|0,38
|Ford Otosan
|21.791.511.000
|5,42
|Tüpraş
|21.285.632.000
|2,01
|İskenderun Demir Çelik
|20.445.000.000
|1,14
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.836.924.363
|0,45
|Vakıflar Bankası
|18.161.144.578
|0,54
|Sabancı Holding
|17.221.009.178
|0,52
|Türk Hava Yolları
|17.153.400.000
|0,41
|Halkbank
|13.209.965.035
|0,40
|Koza Altın
|11.231.625.000
|1,83
|Tofaş Oto Fabrikası
|11.220.000.000
|3,31
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)