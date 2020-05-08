Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 163 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|37.962.393.809
|1,05
|Garanti Bankası
|33.642.000.000
|0,61
|Enka İnşaat
|31.000.000.000
|0,79
|Bim Mağazalar
|30.936.840.000
|7,30
|ASELSAN
|30.597.600.000
|2,27
|Turkcell
|29.304.000.000
|1,57
|Akbank
|29.276.000.000
|0,54
|Ereğli Demir Çelik
|28.070.000.000
|0,84
|Türk Telekom
|24.850.000.000
|2,63
|İş Bankası (C)
|22.049.853.000
|0,37
|Tüpraş
|21.323.194.880
|1,64
|Ford Otosan
|20.107.143.000
|5,01
|İskenderun Demir Çelik
|20.039.000.000
|1,11
|Yapı ve Kredi Bankası
|17.907.748.722
|0,43
|Sabancı Holding
|16.404.847.605
|0,49
|Türk Hava Yolları
|14.641.800.000
|0,36
|Vakıflar Bankası
|11.475.000.000
|0,35
|Koza Altın
|11.246.875.000
|1,95
|Şişe Cam
|10.867.500.000
|0,75
|Arçelik
|10.433.243.485
|1,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)