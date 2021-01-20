Borsa rekoru 1.578 puana taşıdı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,24 puan artarken, toplam işlem hacmi 34,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,33 ve holding endeksi yüzde 1,40 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,21 ile bilişim, en çok kaybettiren ise yüzde 3,73 ile spor oldu. BIST 100 endeksi, yüzde 0,53 artışla günü 1.565,01 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, 1.578,30 puanla da rekor seviyeyi gördü.