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Ekonomi Borsa rekora doymuyor
Ekonomi

Borsa rekora doymuyor

Borsa İstanbul’da ibre yukarı yönlü seyrini sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-10 17:56:00 -
Borsa rekora doymuyor

BIST 100 endeksi, dün gördüğü en yüksek seviyeyi de 1.533,97 puana taşıdı. Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, dün saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 9,39 puan artışla 1.531,63 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 16,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviyeyi 1.533,97 puana taşıdı. Analistler, ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni hükümetin 20 Ocak’ta görevi devralacağını söylemesi ve ABD’deki mali teşvik paketlerine ilişkin kararların daha etkin biçimde alınabileceği beklentisinin küresel ölçekte pay piyasalarını desteklediğini bildirdi. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.550 seviyesinin direnç, 1.470 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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