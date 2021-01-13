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Ekonomi Borsa rekor seviyeyi gördü
Ekonomi

Borsa rekor seviyeyi gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,76 değer kazanarak 1.561,25 puana çıkarken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 1.567,88 puana taşıdı.

Yeniakit Publisher
2021-01-13 14:05:00 -
Borsa rekor seviyeyi gördü

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 11,72 puan artışla 1.561,25 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 16 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,28 ve holding endeksi yüzde 0,81 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,61 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 1,59 ile madencilik oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, sanayi üretim endeksinin beklentilerden iyi gelmesinin ardından günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviyeyi de 1.567,88 puana taşıdı.

Sanayi üretim endeksi, Kasım 2020'de aylık bazda yüzde 1,3, yıllık bazda yüzde 11 artış gösterdi. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 8,7 artış gerçekleşti.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi üyelerinin dün akşamki konuşmalarında mali teşviklerin önemine dikkati çekmeleri ve Fed'in genişlemeci politikasını devam ettireceğini vurgulamalarının yanı sıra ABD Başkanlığı'na seçilen Joe Biden'ın yarın detaylarını açıklaması beklenen mali teşvik paketinin pay piyasalarını desteklediğini ifade etti.

Öğleden sonra ABD'de enflasyon ve Fed'in yayımlayacağı Bej Kitap raporunun takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.580 puanın direnç, 1.500 seviyesinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

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