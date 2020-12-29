Borsa rekor seviyeyi gördü

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 15,87 puan artışla 1.441,90 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 12,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 1.442,52 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Öte yandan Türk Lirası, dolar ve euro karşısında güçlenmeye devam ediyor. Dolar/TL, 7,41’e kadar gerilerken 4 Eylül’den bu yana en düşük seviyeleri gördü.