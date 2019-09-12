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Borsa, piyasaya yükselişle başladı!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta 389,67 puan artışla 102.311,82 seviyesine çıktı.

12 Eylül 2019 Perşembe 11:18
Borsa, piyasaya yükselişle başladı!

Açılışta BIST 100 endeksi, 389,67 puan ve yüzde 0,38 değer kazancıyla 102.311,82 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,37, holding endeksi yüzde 0,40 yükseliş kaydetti. Tüm sektör endeksleri açılışta yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 0,67 ile spor oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) bugünkü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin iyimserlik ve artan küresel risk iştahı ile dün 102.000 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,70 yükselişle 101.922,15 puandan tamamladı.

Analistler, bugün TCMB ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ederek, ABD'nin enflasyon verisinin de takip edileceğini bildirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete göre, ekonomistler, TCMB'nin bugün politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 19,75'ten yüzde 17,25'e çekeceğini tahmin ediyor. ECB'nin ise mevduat faizini yüzde eksi 0,40'tan yüzde eksi 0,50'ye indirmesi bekleniyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 ve 103.400 seviyelerinin direnç olarak dikkati çektiğini belirten analistler, 100.000'in destek konumuna gelebileceğini kaydetti.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 11:18
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