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Borsa piyasaya düşüşle başladı

Borsada BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,19 değer kaybıyla 92.530,56 puandan başladı.

14 Kasım 2018 Çarşamba 10:26
Borsa piyasaya düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 178 puan ve yüzde 0,19 değer kaybederek 92.530,56 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,27, holding endeksi de yüzde 0,58 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,58 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,62 ile ticaret oldu.

Dün, özellikle banka hisselerinde yoğunlaşan alımların etkisiyle 93.000 puanı üzerini gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,38 primle 92.708,56 puandan tamamladı.

Analistler, bugün Avrupa'da büyüme ve sanayi üretimi ile ABD'de enflasyon verileri başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydetti.

Düşüş eğilimindeki petrol fiyatları ile İtalya ve Brexit'e ilişkin devam eden belirsizliklerin küresel piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam ettiğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 ve 91.200 seviyelerinin destek, 95.500 puanın direnç konumuna geldiğini söyledi.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 10:26
  1. BIST
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