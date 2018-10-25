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Borsa piyasaya düşüşle başladı

Borsada BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,45 değer kaybıyla 92.272,08 puandan başladı.

25 Ekim 2018 Perşembe 10:24
Borsa piyasaya düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 420,09 puan ve yüzde 0,45 düşüşle 92.272,08 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,76, holding endeksi de yüzde 0,40 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,02 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,01 ile tekstil, deri oldu.

Dün 94.158,57 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek gün içinde gördüğü en düşük seviye olan 92.692,17 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde Reel Kesim Güven Endeksi ve Kapasite Kullanım Oranı, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere açıklanacak veriler ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararlarının takip edileceğini kaydetti.

Merkez bankalarının faiz kararları ile ECB Başkanı Mario Draghi'nin açıklamalarının piyasalarının yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 seviyesinin destek, 95.500 puanın direnç konumuna geldiğini dile getirdi.

AA Finans anketine göre, ekonomistler faiz değişikliği beklemiyor

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, TCMB'nin bugün gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından faiz değişikliği beklemiyor.

Ankete katılan ekonomistlerin 17'si bir hafta vadeli repo ihale faiz oranında (politika faizi) değişiklik beklemezken, sadece 2 ekonomist politika faizinde 100 baz puanlık artış öngörüyor. 13 Eylül'de gerçekleştirilen bir önceki PPK toplantısında politika faizi 625 baz puan artırılarak yüzde 24,00'e yükseltilmişti. 

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 10:24
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