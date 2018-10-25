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Borsa piyasanın ilk yarısında yatay seyretti

Borsada BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,06 azalışla 92.638,17 puandan tamamladı.

25 Ekim 2018 Perşembe 13:44
Borsa piyasanın ilk yarısında yatay seyretti

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 54,00 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,24, holding endeksi de yüzde 0,96 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,74 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 2,26 ile spor oldu.

Küresel piyasalarda azalan risk iştahının etkisiyle 92.000 puanın altını test eden BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran tepki alımlarıyla günün ilk yarısında analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 92.500 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde Reel Kesim Güven Endeksi ve Kapasite Kullanım Oranı, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere açıklanacak veriler ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararlarının takip edileceğini kaydetti.

Merkez bankalarının faiz kararları ile ECB Başkanı Mario Draghi'nin açıklamalarının piyasalarının yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 seviyesinin destek, 95.500 puanın direnç konumuna geldiğini dile getirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, TCMB'nin bugün gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından faiz değişikliği beklemiyor. Ankete katılan ekonomistlerin 17'si bir hafta vadeli repo ihale faiz oranında (politika faizi) değişiklik beklemezken, sadece 2 ekonomist politika faizinde 100 baz puanlık artış öngörüyor. 13 Eylül'de gerçekleştirilen bir önceki PPK toplantısında politika faizi 625 baz puan artırılarak yüzde 24,00'e yükseltilmişti.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 13:44
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