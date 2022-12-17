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Ekonomi Borsa oynayanlar dikkat! Cübbeli Ahmet Hoca 'caiz mi?' sorusuna cevap verdi
Ekonomi

Borsa oynayanlar dikkat! Cübbeli Ahmet Hoca 'caiz mi?' sorusuna cevap verdi

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, borsa oynayanlara çok kritik uyarılar bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-12-17 13:33:00 -
Borsa oynayanlar dikkat! Cübbeli Ahmet Hoca 'caiz mi?' sorusuna cevap verdi

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, borsanın caiz olmadığını açıkladı.

Youtube kanalı üzerinden değerlendirmelerde bulunan Cübbeli Ahmet Hoca, 'Borsa caiz mi?' sorusuna cevap verdi.

Borsada son dönemde al sat faaliyetlerinin arttığını ve kişilerin satın aldığı hisselerin kime ait olduğunu bilmediğini belirten Ahmet Hoca, "Borsa caiz değildir. Fıkıh heyetleri buna fetva vermiyor. Delilleri kuvvetlidir. Önceden hisse hayali ve meçhul değilse, çalıştığı malzeme haram değilse gibisinden açıklamalarımız var. Ama şimdi iş çığırından çıktı. Alıyor, hemen satıyor. Mal hakkında bilgisi yok. Sistem tamamen hayaliye dönmüş durumda. Kumara dönmüş gibi bir gidişat var" ifadelerini kullandı.

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