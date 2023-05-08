Borsa kritik virajda: İşler tersine dönecek mi?

Borsa İstanbul'da seçim belirsizliği sürüyor. Seçim öncesi son işlem haftasına giren borsada, seçimin ikinci tura kalması veya Meclis çoğunluğunu farklı ittifak kazanması nedeniyle piyasa işleyişinin bozulacağı yönünde endişeleri beraberinde getiriyor. BİST 100 endeksinde 4 bin 430- 4 bin 450 puan bandındaki destek noktasının üzerine doğru bir yükseliş olmaz ise düşüşün 3 bin 719-3 bin 868 puan bölgesine kadar devam etme riski bulunuyor.

Ufuk Korcan'ın Dünya'da yer alan konuyla ilgili haberi şöyle: Seçimlerde son viraja girildi. Bu hafta pi­yasalarda seçim öncesi son işlemler yapılacak. Geçen yıl enflasyona karşı birikimlerini ko­rumak isteyenlerin tek adresi olarak öne çıkan Borsa İstanbul, yüzde 200’e yakın değer ar­tışıyla tarih yazmış­tı. Bu sene ise seçim­lere yönelik belir­sizliğin de etkisiyle hisse senedi yatırım­cısı çok hırpalandı. 14 Mayıs’ta yapıla­cak seçimler sonra­sında bu belirsizliğin ortadan kalkıp kalk­mayacağı da bir baş­ka belirsizlik… Cum­hurbaşkanlığı se­çimlerinin ikinci tura kalması piyasa­larda kara bulutla­rın bir süre daha ya­tırımcının tepesinde ikamet edeceği anla­mına geliyor. 13’ün­cü Cumhurbaşka­nı’nın ilk turda be­lirlenmesine karşın Meclis çoğunluğunu farklı ittifak kazanması halinde işleyişin sek­teye uğrayıp uğramaması ufukta yeni bir seçime işaret edip etme­yeceği bir başka belirsizlik.

Borsada düşüş fırtınası

Geçen yıl rekor artışıyla tarih yazan Borsa İstanbul, bu yıl peş peşe yaşadığı düşüşlerle de tari­he adını yazdırıyor. Borsada yıl­başından bu yana tam 4 kez yüz­de 15’in üzerinde düşüş yaşandı. Geçmiş verilere baktığımızda 4 ay gibi bir süreçte 4 kez bu büyük­lükte bir ‘düşüş fırtınası’na ras­lanmadı. Geçmişte bu büyüklük­te çok düşüş oldu ama peşinden gelen sarsıntılar ‘artçı’ büyüklü­ğündeydi. Ocak, mart ve nisan ay­larında yaşanan sarsıntıların her biri ayrı bir deprem etkisi yarattı. Düşüşün başladığı zirve ile sonra­sında görülen en düşük seviyeye bakıldığında en sert düşüş yüzde 25 ile 23 Ocak-8 Şubat arasında yaşandı. BIST 100 Endeksi 3-12 Ocak arasında yüzde 20, 9 Mart- 3 Nisan arasında yüzde 15 geriledi.

Tarih düşüşlerle dolu

Borsa İstanbul’da 13 Nisan’da 5 bin 198 puandan başlayan son dü­şüş trendinde en düşük 4 bin 311 puan görüldü. Bu düşüşün dibin­den henüz dönüş olmadı. Yani bu düşüşün boyutu henüz net değil. Ama 13 Nisan’da başlayan düşüş­te kayıp yüzde 17’ye ulaştı. Son satış dalgasının hangi seviyede duracağını seçimlerden çıkacak sonuç belirleyecek gibi. Sayfada yer alan tabloda 2019 yılından bu yana yaşanan en büyük düşüşleri görebilirsiniz. BIST 100 grafiği­ne daha uzun vadede baktığımız­da 2004 yılından bu yana hafta­lık bazda 10 büyük düşüş yaşan­dı. Bunların en büyüğü yüzde 65 ile küresel ekonomik krizin pat­lak verdiği 2008 yılında yaşandı. Bunun dışında 4 kez yüzde 35 bü­yüklüğünde düşüş oldu. Son ya­şanan düşüşe bakıldığında yılba­şından bu yana gerçekleşen erime yüzde 20’yi aştı.

Kazanmanın formülü sabırlı olmak

Borsada yaşanan son düşüşler birçok yatırımcıyı derinden etkiledi. Özellikle borsa ile son tanışanların bakiyelerinde ciddi kayıplar oldu. Endekste bu yılki kayıp her ne kadar yüzde 20 olsa da hisse bazında çok daha büyük düşüşler yaşandı. Benzer kayıplar geçmişte çok defa yaşandı. Hepsinde kayıplar belli bir süre sonra telafi edildi. Dolayısıyla borsada yaşananlar buranın kısa vade düşünenler ve tasarruflarının tamamını hissede değerlendirenlerin için uygun bir yer olmadığını bir kez daha gösterdi. Eğer düşüşlerde panik yapmayanlar, günlük ihtiyaçlarını karşılamak için borsadaki paralarına bağımlı olmayanlar, hisse alırken kredi kullanmayanlar belli bir süre sonra artıya geçecektir. Geçmiş aylarda bu sayfada paylaştığım bir tablo 5 yıllık sürede hiçbir dönemde borsa yatırımcısının anaparasında kayıp yaşamadığını ortaya koyuyordu.

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Borsa İstanbul kritik virajda

BIST 100 Endeksi’nde teknik görünüme gelirsek… Endeks, 18 Temmuz 2022 haftasında başlayan yükseliş trendinin altına inmiş durumda. Cuma günkü kapanış da 4 bin 430- 4 bin 450 puan bandındaki destek noktasının altında gerçekleşti. Bu hafta bu seviyelerin üzerine doğru bir yükseliş olmaz ise düşüşün 3 bin 719-3 bin 868 puan bölgesine kadar devam etme riski bulunuyor. Endekste tam anlamıyla bir rahatlamadan bahsetmek için 2 Ocak 2023 haftasında başlayan düşüş trendinin üzerine çıkılması gerekiyor. Bu trendin bu hafta direnç noktası ise 5 bin 313 puan seviyesine denk geliyor. Bu trend çizgisinin yukarı doğru kırılmadığı sürece borsada yeni bir yükseliş trendinden bahsetmek zor.