Borsa İstanbul'dan "manipülatörlere kulak asmayın" uyarısı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul, borsada yatırım yaparken ve hisse alırken piyasa dolandırıcılarının dikkat edilmesi gereken uyarıların yer aldığı bir video hazırlayarak sosyal medya hesaplarından paylaştı.

"Küçükyatırımcı", "tuzaklaradikkat", "piyasadolandırıcılarındanuzakdur", "Borsaİstanbul" ve "yatırımadeğer" gibi başlıklarla hazırlanan videoda, borsada herkesin mutlu yatırımcı olabileceği, her zaman orta ve uzun vadeli yatırım yapanın kazanacağı belirtildi.

Uzmanlara danışmanın önemine değinilen videoda, "Temel ve teknik uzmanlık gerektiren bilgilendirmelerde hesabınızın bulunduğu kurumdaki yatırım danışmanından profesyonel yardım alarak, dedikodulara, sosyal medyadaki dolandırıcıların fısıltılarına kulak tıkayarak, yatırımın uzun soluklu bir yol olduğunu unutmayarak, çok yönlü bir bakış açısıyla hareket ederek." ifadelerine yer verildi.

Videoda, yatırımcıyı en çok para kaybetmenin üzeceği kaydedilerek, manipülatif hareketlere maruz kalmamak için yapılması gerekenlerden bahsedildi.

Borsada halka açık şirketlerin paylarının bulunduğu, bu şirketlerin paylarından alınarak ortak olunduğu, şirketlere yatırım ve emeklilik fonları gibi kurumsal yatırımın da yapılabildiği anlatılan videoda, yatırımcısı çok olan şirketin fiyatının da sağlıklı oluştuğu aktarıldı.





- Yatırım yaparken dikkat edilmesi istenen konular





Yatırımcıların bu şirketlerin pay değer artışlarından ve temettü gelirlerinden yararlanarak tasarruflarını artırdığı anlatılan videoda, şu ifadeler yer aldı:

"Ancak bazen bu döngüyü bozarak haksız kazanç elde etmek için yatırım tuzakları kuranlar çıkabilir. Bunlar nihayetinde yakalansalar da küçük yatırımcıların bu tuzakları öğrenip düşmemesi önemlidir. Peki bu tuzaklar nasıl kurulur? Mesela önce iki manipülatör veya bir başka ifadeyle piyasa dolandırıcısı bir araya gelir. Genelde halka açık oranının düşük olduğu fiyatı kolay hareketlendirebilecek türde, payda alım yapmaya başlar. Bu piyasada dolandırıcılarının kasasında pay senedi artar nakit azalır. Ancak henüz fiyatta bir oynama yoktur."

Payda yüklü alım yaptıktan sonra kulaktan kulağa herkese o payın isminin fısıldanmaya başlandığı belirtilen videoda, şu uyarılarda bulunuldu:

"Dedikoduyu duyan gelmeye başlar. Payın fiyatı yükseldikçe yeni yatırımcı gelir. Ceza alacaklarını henüz bilmeyen manipülatörler karı alıp mutlu bir şekilde giderken yeni yatırımcılar ellerindeki paylarla kalakalır. Pay piyasaları tüyoyla, dedikoduyla yatırım yapılacak yerler değildir. Yatırım yaparken aracı kurumunuza, bu kurumların internet sitelerinde güncellenen model portföylere bakabilirsiniz. Pay piyasaları; temel analizlere önem veren, KAP açıklamalarına itibar eden, uzmanına danışan, orta ve uzun vadeli düşünenlerin kazandığı bir yerdir."

- "Manipülasyona hapis ve para cezası var"

Videoda, manipülasyonun hapis ve para cezası cezası olduğunun altı çizilerek, "Üstelik sosyal medya fenomenleri, grupları veya internette çeşitli forumlarda manipülasyon yapanlarla ortak hareket etmek, destek olmak da suça ortak olmaktır." ifadesi yer aldı ve olağanüstü fiyat hareketlerinde yatırımcılara anormal giden bir durumun olup olmadığını düşünme fırsatı vermek için Borsa İstanbul'un devre kesici ile işlemleri durduğu aktarıldı.