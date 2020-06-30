  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Borsa İstanbul'dan finansal okuryazarlık eğitim etkinliği

Yeniakit Publisher
2020-06-30 12:16:23 -
Borsa İstanbul'dan finansal okuryazarlık eğitim etkinliği

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul AŞ tarafından çeşitli başlıklar altında düzenlenen finansal okuryazarlık eğitimleri devam ediyor.

Borsa İstanbul AŞ'nin konuya ilişkin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Sürekli gelişen ve değişen dünyada finansal okuryazarlık bilinci ve becerisine sahip olmak ve tasarruf ederek yatırımın temel noktalarını öğrenmek istiyorsanız, sorularınıza da yanıt bulabileceğiniz bu interaktif eğitim tam size göre." ifadeleri kullanıldı.

Eğitimler, ücretsiz ve genel katılıma açık bir şekilde düzenleniyor. Eğitimlere katılmak isteyenler, ''https://www.borsaistanbul.com/kurumsal/borsa-istanbul-finansal-okuryazarlik-egitim-etkinligi-kayit-formu'' bağlantısı üzerinden kayıt yaptırabiliyor.

Toplam süresi 30 ila 45 dakika arasında değişen eğitimler, 2-24 Temmuz döneminde gerçekleştirilecek.

İçerik, süre ve tarihlerine göre düzenlenecek eğitimler şöyle:

İçerik

Tarih

Süre (dk)

Borsa İstanbul'un Tanıtımı

2 Temmuz

30

Kotasyon, Halka Arz ve Borsada İşlem Görme

3 Temmuz

45

Pay Piyasası

7 Temmuz

45

Borçlanma Araçları Piyasası

8 Temmuz

45

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası

10 Temmuz

45

Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası

14 Temmuz

30

Endeksler ve Sermaye Artırımı

16 Temmuz

45

Denetim ve Gözetim

17 Temmuz

45

Takas İstanbul

22 Temmuz

45

Merkezi Kayıt İstanbul

24 Temmuz

45

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
Satılık 2017 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı