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Ekonomi Borsa İstanbul'da sert düşüş! Küresel piyasalardaki Fed dalgası BIST 100 endeksini vurdu!
Ekonomi

Borsa İstanbul'da sert düşüş! Küresel piyasalardaki Fed dalgası BIST 100 endeksini vurdu!

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Borsa İstanbul'da sert düşüş! Küresel piyasalardaki Fed dalgası BIST 100 endeksini vurdu!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, küresel piyasalarda artan faiz baskısının gölgesinde günü yüzde 1,29 değer kaybederek 14.539,61 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,29 değer kaybederek 14.539,61 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 190,04 puan azalırken, toplam işlem hacmi 142,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,83, holding endeksi yüzde 0,94 değer kaybetti.

Sektör endekslerinden en çok kazandıran yüzde 1,05 ile ticaret, en fazla kaybettiren yüzde 3,16 ile madencilik oldu.

ABD-İran hattında barış sürecine yönelik ilerleme sağlanması petrol fiyatları ve enflasyon görünümü açısından destekleyici olsa da küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik faiz artırım beklentilerinin yeniden güçlenmesiyle negatif seyir izliyor.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi, ABD'de haftalık mortgage başvuruları, cari işlemler dengesi ve yeni konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.400 ve 14.300 puanın destek, 14.700 ve 14.800 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti. 

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