Borsa İstanbul'da sert düşüş: Açılışta devre kesti!

Küresel piyasalarda yaşanan hızlı düşüşler Borsa İstanbul'a da uğradı. Borsa İstanbul yüzde 6,72 düşüşle açıldı ve devre kesti.

Borsa İstanbul'daki düşüşü Japonya'da 1987 yılından beri en sert düşüş tetikledi. Geçtiğimiz hafta ABD'de açıklanan İmalat PMI ve istihdam verisi resesyon endişelerini doğurmasıyla birlikte Japonya borsası pazartesi gününe 1987 yılından beri en kötü başlangıcını yaptı. Japonya'nın Nikkei borsası yüzde 13 düşüş yaşarken, Japon yeni son 2 haftada dolar karşısındaki son 1 yıllık kaybını geri aldı. Yen dolar karşısında son 2 haftada yüzde 13 değer kazandı.

Güney Kore borsası yüzde 10 düşüşün ardından işlemlere son verdi. Tayvan Borsası yüzde 8 düşüş yaşadı.

ABD BORSASI KAN KAYBEDİYOR

ABD borsalarında ise endeks vadelileri teknoloji hisseleri öncülüğünde sert düşüşle açılışa işaret ediyor. Teknoloji hisselerini barındıran Nasdaq vadelisi yüzde 5 düşüşle işlem görürken, S&P500 endeksi vadelisi yüzde 2,89 düşüşle işlem görüyor.

BORSA DEVRE KESTİ

Borsa İstanbul'da işlemler saat 10'da devam etmeyecek.

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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 703,79 puan ve yüzde 6,72 azalışla 9.769,69 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 7,79 ve holding endeksi yüzde 5,97 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren bankacılık oldu.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada; "Saat 09:55:22 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı’nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur" denildi.

Borsa İstanbul'da işlemler saat 10:30'da başlayacak.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklama şöyle;

"Pay Piyasasında sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları, gayrimenkul sertifikaları ve emtia sertifikalarında saat 10:20:00'de tek fiyat emir toplama, 10:25:00'de eşleştirme yapılacak ve 10:30:00'dan itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecektir.

Pay Piyasasında tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylarda saat 10:20:00'de tek fiyat emir toplama yapılacak ve 10:30:00'dan itibaren seans normal akışı ile devam edecektir.

Varant, sertifika, BYF ve yeni pay alma hakkı kuponu sıralarında işlemler 10:30:00'dan itibaren sürekli işlem ile başlayacaktır.

VİOP'taki Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmeler ile BAP Pay Repo Pazarı'nda işlemler saat 10:30'da yeniden başlayacaktır."