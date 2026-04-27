  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Aziz İhsan Aktaş davasında şok rüşvet ve ihale itirafı: Belediyenin içindeki kokuşmuş yapıyı... Sivil Siyasetin Zaferi: 27 Nisan E-Muhtırasına Karşı Tarihi Direnişin Yıl Dönümü Türk demokrasi tarihinin kara lekesi! 27 Nisan "e-muhtıra"sı Tüm gazeteciler 'YAKLAŞMA!' dedi: Bir kereden çok şey olur! Halfeti Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme Otel saldırganının İsrail ordu tişörtüyle fotoğrafı ortaya çıktı! İletişim Başkanı Duran'dan vesayet odaklarına net mesaj! Türkiye’nin istikameti milletin iradesidir Orman yangınlarına karşı tedbirler alınıyor! İki bakan ortak açıklama yaptı Kılıçdaroğlu’na “kılıç artığı” diyen ve özür dileyen Mine Kırıkkanat kimdir? En güzel tahlili Zekeriya Say yapmıştı. Yıl 2008 İşte o yazı… Mine Kırıkkanat’ın milleti aşağılayan "Etobur İslamistan" yazısı yeniden gündemde: "Kılıç artığı" skandalı hafızaları tazeledi
Borsa İstanbul'da rekor seviye

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Borsa İstanbul günü rekor seviyeden tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,59 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,17 değer kazandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,28 değer kazanarak 14.594,01 puanla rekor seviyeden tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 184,94 puan artarken, toplam işlem hacmi 188,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,59 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,17 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasından en çok kazandıran yüzde 6,16 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,64 ile gıda içecek oldu.

 

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta sonu İran'la müzakereleri askıya aldığını açıklamasının ardından İran'ın uzlaşmacı yeni bir teklif sunduğuna yönelik haber akışına karşın negatif bir seyir izliyor. Yatırımcıların odağı ise hafta boyunca büyük merkez bankalarının açıklayacağı para politikası kararlarına çevrildi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise Avrupa borsalarındaki negatif seyre karşın gün içinde 14.621,97 puan seviyesini görerek rekor tazeledi ve 14.594,01 ile rekor seviyeden günü pozitif bir seyirle tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündemi sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de konut fiyat endeksi, Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve New York Fed tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtirken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.700 ve 14.800 puanın direnç, 14.500 ve 14.400 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23