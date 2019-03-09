Borsa İstanbul'da haftanın ardından
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:09 Mart 2019 Cumartesi 11:08
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|79.198,70
|72,55
|İş Bankası (B)
|3.750,00
|-8,83
|22,54
|İş Bankası (C)
|5,96
|3,29
|31,57
|İş Bankası (Kur.)
|67.500,00
|-15,63
|38,88
|İş Fin.Kir.
|8,21
|5,66
|77,32
|İş Girişim
|2,87
|23,18
|40,69
|İş GMYO
|0,99
|-3,88
|-8,33
|İş Portföy BIST 30 HY BYF
|35,18
|-2,11
|10,77
|İş Y. Men. Değ.
|2,42
|-1,22
|17,48
|İş Yat. Ort.
|1,02
|0,00
|12,09
|İşbir Holding
|178,50
|3,30
|29,35
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,39
|-36,07
|-53,57
|İttifak Holding
|3,62
|-2,43
|16,77
|İz Hayvancılık Tarım
|3,68
|-0,81
|-44,16
|İzmir Demir Çelik
|1,76
|-4,35
|6,02
|İzmir Fırça
|1,91
|-4,98
|-7,73
|İzocam
|21,46
|-4,37
|0,19
|Jantsa Jant Sanayi
|28,50
|0,35
|2,52
|Kafein Yazılım
|7,19
|-8,99
|3,30
|Kapital Yat. Holding
|2,45
|5,60
|-14,63
|Kaplamin
|3,41
|-3,94
|-5,28
|Kardemir (A)
|2,30
|-4,17
|26,37
|Kardemir (B)
|2,26
|-4,24
|23,50
|Kardemir (D)
|2,33
|-7,17
|6,88
|Karel Elektronik
|6,26
|-5,72
|50,12
|Karsan Otomotiv
|1,43
|-12,27
|11,72
|Karsu Tekstil
|1,28
|-3,76
|2,40
|Karsusan Su Ürünleri San.
|3,38
|-3,43
|-8,65
|Kartonsan
|366,10
|-1,32
|12,20
|Katmerciler Ekipman
|6,09
|-2,56
|3,75
|Kent Gıda
|126,00
|-4,18
|5,88
|Kerevitaş Gıda
|1,72
|-1,15
|-4,44
|Kervansaray Yat. Holding
|0,28
|-3,45
|-20,00
|Kiler GMYO
|2,18
|11,79
|24,57
|Klimasan Klima
|5,98
|0,34
|51,01
|Koç Holding
|18,05
|-1,90
|27,11
|Konfrut Gıda
|24,44
|-8,60
|2,35
|Konya Çimento
|216,70
|14,29
|21,74
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,65
|-5,59
|8,90
|Koza Altın
|44,68
|-10,53
|-12,90
|Koza Madencilik
|5,59
|-9,11
|-22,58
|Körfez GMYO
|1,20
|-0,83
|-1,64
|Kristal Kola
|1,00
|0,00
|-4,76
|Kron Telekomünikasyon
|9,86
|-6,98
|13,33
|Kuştur Kuşadası Turizm
|17,00
|11,48
|6,25
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,55
|4,03
|37,17
|Kütahya Porselen
|4,55
|-0,44
|0,00
|Lider Faktoring
|2,33
|0,00
|3,56
|Link Bilgisayar
|10,92
|1,02
|31,25
|Logo Yazılım
|40,20
|-1,95
|48,12
|Lokman Hekim Sağlık
|5,00
|-10,87
|11,11
|Lüks Kadife
|5,08
|7,63
|4,74
|Makina Takım
|1,41
|-0,70
|-8,44
|Mardin Çimento
|3,41
|-2,01
|4,60
|Marka Yatırım Holding
|0,66
|-1,49
|6,45
|Marmaris Altınyunus
|17,00
|-2,30
|-3,19
|Marshall
|24,66
|-1,12
|-2,22
|Martı GMYO
|0,70
|2,94
|7,69
|Martı Otel
|0,61
|-1,61
|5,17
|Mavi Giyim
|40,50
|-1,27
|25,70
|Mazhar Zorlu Holding
|3,79
|5,57
|-0,52
|Mega Polietilen
|2,63
|-6,07
|28,92
|Menderes Tekstil
|0,77
|-1,28
|6,94
|Mensa
|0,27
|3,85
|92,86
|Merit Turizm
|7,10
|5,03
|18,53
|Merko Gıda
|0,68
|1,49
|-32,67
|Metal Gayrimenkul
|0,96
|-5,88
|10,34
|Metemtur Otelcilik
|1,06
|-6,19
|0,95
|Metro Holding
|0,88
|18,92
|15,79
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,29
|0,78
|17,27
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,42
|-2,74
|20,34
|Migros Ticaret
|15,82
|2,33
|6,17
|Milpa
|1,43
|1,42
|0,05
|Mistral GMYO
|1,28
|-5,19
|-16,34
|MLP Sağlık
|13,75
|-6,27
|28,50
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|0,90
|0,00
|-18,18
|Mondi Tire Kutsan
|2,12
|-4,50
|13,98
|Net Holding
|2,00
|7,53
|2,04
|Netaş Telekom.
|7,67
|-5,66
|18,73
|Niğbaş Niğde Beton
|4,94
|3,35
|23,50
|Nuh Çimento
|7,23
|-1,77
|-6,59
|Nurol GMYO
|2,14
|-4,46
|1,90
|Odaş Elektrik
|1,63
|-12,83
|15,76
|Olmuksan-IP
|4,07
|-5,35
|20,77
|Orge Enerji Elektrik
|3,72
|-6,06
|19,23
|Orma Orman Mahsulleri
|0,99
|-3,88
|-17,50
|Osmanlı Menkul
|1,60
|-0,62
|-6,98
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,28
|12,28
|18,52
|Otokar
|118,20
|-0,42
|33,94
|Oyak Yat. Ort.
|1,22
|-0,81
|-25,15
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,03
|-0,96
|0,98
|Özak GMYO
|2,26
|-0,44
|7,11
|Özbal Çelik Boru
|1,20
|-4,76
|-13,04
|Özderici GMYO
|0,92
|-5,15
|-60,85
|Özerden Plastik
|2,86
|-1,04
|14,40
|Panora GMYO
|4,58
|-0,87
|9,31
|Park Elek.Madencilik
|2,68
|0,75
|11,20
|Parsan
|10,38
|-2,26
|18,49
|Pegasus
|30,04
|3,59
|31,06
|Peker GMYO
|5,00
|36,61
|-39,20
|Penguen Gıda
|2,35
|38,24
|117,59
|Pera GMYO
|0,53
|-5,36
|-31,17
|Pergamon Dış Ticaret
|10,40
|-1,14
|16,20
|Petkim
|4,90
|-11,55
|-2,78
|Petrokent Turizm
|68,00
|3,82
|-1,02
|Pınar Et Ve Un
|6,26
|3,13
|22,27
|Pınar Su
|1,32
|-1,49
|5,60
|Pınar Süt
|7,18
|-3,23
|8,46
|Plastikkart
|2,92
|2,10
|8,15
|Polisan Holding
|7,07
|5,84
|13,12
|Politeknik Metal
|35,26
|-0,06
|-2,06
|Prizma Press Matbaacılık
|1,57
|-2,48
|1,29
|QNB Finans Fin. Kir.
|5,25
|-9,95
|-22,79
|QNB Finansbank
|7,35
|-5,89
|-18,42
|Ral Yatırım Holding
|3,35
|-2,33
|82,07
|Ray Sigorta
|2,11
|-21,85
|51,80
|Reysaş GMYO
|0,96
|12,94
|39,13
|Reysaş Lojistik
|0,76
|-3,80
|2,70
|Rhea Girişim
|0,65
|0,00
|-1,52
|Rodrigo Tekstil
|1,95
|-6,25
|2,63
|Royal Halı
|1,49
|12,88
|50,51
|RTA Laboratuvarları
|1,53
|-3,16
|-12,07
|Sabancı Holding
|8,77
|-2,88
|16,62
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,30
|0,88
|17,35
|Salix Yatırım Holding
|2,25
|-16,04
|-41,56
|Sanel Mühendislik
|2,23
|0,45
|2,29
|Sanifoam Sünger
|1,68
|9,80
|34,40
|Sanko Pazarlama
|2,20
|-1,79
|-4,76
|Saray Matbaacılık
|0,98
|-2,97
|-2,00
|Sarkuysan
|3,88
|5,43
|13,78
|Sasa Polyester
|8,36
|-2,45
|2,08
|Say Reklamcılık
|0,89
|-3,26
|-5,32
|Sekuro Plastik
|3,07
|-8,90
|3,72
|Selçuk Ecza Deposu
|3,94
|3,41
|41,22
|Selçuk Gıda
|1,22
|3,39
|-8,27
|Senkron Güvenlik
|3,13
|24,21
|213,00
|Serve Film Prodüksiyon
|2,59
|12,61
|32,82
|Servet GMYO
|5,08
|-1,17
|8,09
|Seyitler Kimya
|3,67
|2,51
|-4,68
|Silverline Endüstri
|1,32
|1,54
|-1,49
|Sinpaş GMYO
|0,40
|2,56
|8,11
|Soda Sanayii
|7,66
|-0,91
|7,89
|Sodaş Sodyum Sanayii
|6,70
|-0,89
|6,35
|Söktaş
|1,83
|56,41
|44,09
|Sönmez Filament
|3,25
|-2,69
|4,17
|Sönmez Pamuklu
|3,26
|-2,40
|4,49
|Sumaş Suni Tahta
|7,35
|-5,53
|5,00
|Şeker Fin. Kir.
|3,11
|-2,20
|10,28
|Şekerbank
|1,18
|-0,84
|7,27
|Şişe Cam
|6,35
|-2,76
|11,99
|Şok Marketler
|9,46
|-9,73
|-12,00
|T. Halk Bankası
|7,14
|-4,55
|1,71
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|22,54
|-2,68
|-19,50
|T.S.K.B.
|0,87
|2,35
|7,41
|T.Tuborg
|10,06
|-0,69
|6,68
|Taç Tarım Ürünleri
|3,77
|-1,31
|-25,49
|Tat Gıda
|4,34
|-0,23
|13,61
|TAV Havalimanları
|24,44
|-10,67
|2,17
|Taze Kuru Gıda
|6,18
|-0,32
|-9,12
|Tek-Art Turizm
|0,76
|-1,30
|-10,59
|Tekfen Holding
|26,16
|1,00
|26,25
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,97
|-5,11
|0,00
|Temapol Polimer Plastik
|2,96
|-4,82
|-3,27
|TGS Dış Ticaret
|2,62
|2,34
|11,49
|Tofaş Oto. Fab.
|20,76
|-2,17
|22,84
|Torunlar GMYO
|1,87
|-3,11
|23,84
|Trabzon Liman
|9,50
|-4,52
|13,23
|Trabzonspor Sportif
|0,95
|-5,00
|-30,96
|Trakya Cam
|3,83
|-1,54
|26,40
|Trend GMYO
|1,38
|-1,43
|8,66
|TSKB GMYO
|0,78
|-4,88
|-4,88
|Tuğçelik
|2,45
|0,82
|15,02
|Tukaş
|3,85
|-14,44
|131,93
|Turcas Petrol
|1,48
|-5,13
|4,96
|Turkcell
|14,13
|1,36
|16,11
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,70
|-4,08
|4,44
|Tüpraş
|142,90
|0,56
|22,45
|Türk Hava Yolları
|13,21
|-5,44
|-18,00
|Türk Prysmian Kablo
|2,03
|-5,14
|15,34
|Türk Telekom
|5,21
|0,19
|33,59
|Türk Traktör
|35,16
|2,21
|0,74
|Türker Proje Gayrimenkul
|27,70
|-7,17
|-13,81
|Ufuk Yatırım
|1,07
|-5,31
|-6,14
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,31
|-22,02
|14,91
|Ulusoy Elektrik
|17,01
|0,06
|6,58
|Ulusoy Un Sanayi
|3,02
|11,03
|45,19
|Umpaş Holding
|0,43
|0,00
|-21,82
|Uşak Seramik
|1,08
|-7,69
|-2,70
|Utopya Turizm
|5,96
|1,02
|45,37
|Uzertaş Boya
|1,07
|4,90
|78,33
|Ülker Bisküvi
|20,28
|6,35
|38,24
|Ünye Çimento
|3,35
|-6,16
|-3,46
|Vakıf Fin. Kir.
|1,56
|-4,88
|-12,36
|Vakıf GMYO
|2,01
|-4,74
|1,01
|Vakıf Yat. Ort.
|1,13
|-3,42
|-25,66
|Vakıflar Bankası
|5,18
|2,98
|32,82
|Vakko Tekstil
|3,02
|-6,21
|10,22
|Vanet Gıda
|1,51
|-0,66
|16,15
|Verusa Holding
|19,34
|4,82
|16,51
|Verusaturk Girisim
|3,19
|-4,78
|-3,63
|Vestel
|11,33
|8,94
|104,14
|Vestel Beyaz Eşya
|20,50
|6,16
|70,55
|Viking Kağıt
|1,07
|-1,83
|-2,73
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,71
|8,92
|-0,58
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,13
|2,40
|33,12
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,60
|0,78
|-6,81
|Yataş
|5,51
|-3,50
|23,27
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|0,89
|-3,26
|-5,32
|Yeni Gimat GMYO
|8,85
|0,91
|10,21
|Yeşil GMYO
|0,29
|0,00
|7,41
|Yeşil Yapı
|0,27
|-6,90
|3,85
|Yeşil Yatırım Holding
|9,88
|-1,50
|2,60
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.179,90
|-0,91
|-0,87
|Yonga Mobilya
|6,50
|-2,84
|-1,52
|Yünsa
|5,09
|-9,59
|16,74
|Zorlu Enerji
|1,45
|-3,33
|17,89
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
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