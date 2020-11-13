Borsa İstanbul’da gong Formula 1 için çaldı

Tören, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Borsa İstanbul AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan, Borsa İstanbul Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla, Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak ve Formula 1 Sportif Direktörü Steve Nielsen’in gongu çalmasıyla başladı.

İFM’de formula turu

Etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, böyle zor bir zamanda bu organizasyonu gerçekleştirenlere teşekkür ederek, “İnşallah çok güzel sonuçlanacak ve sezonun en iyi yarışlarından olacak” dedi. “Formula’nın son birkaç yıldır popülaritesi tekrar artıyor. Tam da uygun zamanda İstanbul’a geldi” diyen Aşan, “2022 yılında İstanbul Finans Merkezi’ni bitirmiş olacağız. 2022 yarışının tanıtım turlarını İstanbul Finans Merkezi’nin içinde yapalım” çağrısında bulundu.

Pozitif sinyal

Borsa İstanbul Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla ise “Formula 1; hız, performans ve rekabetin oldukça önde olduğu bir yarış segmenti. Borsa İstanbul da bu manada hem hız hem performans anlamında kendini sürekli geliştiriyor” diye konuştu. Atilla, “İnşallah kırılmadık rekor kalmayacak borsada. Bugüne kadar zaten birçoğunu kırmış bulunduk” ifadesini kullandı. Atilla, “İşlem hacimleri, endeksler anlamında Borsa geçmişe göre çok daha iyi. Bundan sonra geleceğe ilişkin de çok önemli pozitif sinyaller veriyor” açıklamasında bulundu. Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak ise Formula 1’i Türkiye’ye geri getirme görevinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kendilerine verilmesinin ardından gerçekleştirdikleri faaliyetlere değindi.

Formula 1 Hızında yatırım çağrısı

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Formula 1 yarışında dünyaya “Invest in Türkiye” mesajı verecek. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, 9 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde İstanbul’a dönen Formula 1 organizasyonunun önemli bir fırsat olduğunu belirterek şunları kaydetti: “Formula 1 ekosisteminde Fortune 500 sıralamasında 40, Forbes Top 100 sıralamasında 11 marka yer alıyor. Organizasyonun hedef kitlesi içerisindeki küresel iş çevrelerini göz önünde bulundurarak tanıtım çalışmalarımıza Formula 1’i de dâhil ettik. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tanıtım görselinin ana teması olarak kullanılan kırmızı ‘power’ düğmesi, Türkiye’nin enerjisini ve gücünü anlatmanın yanı sıra, yatırımcılara Türkiye düğmesine basmaları ya da tek tuşla tüm işlerini yürütebilecekleri mesajlarını veriyor. Formula 1 demek hız demek, enerji demek. Biz de mevcut yatırımcılarımıza maksimum hızla destek veriyoruz. Potansiyel yatırımcılarımıza ise Türkiye’nin enerjisini ve gücünü anlatıyoruz. Formula 1 ile olan iş birliğimiz kapsamında da ‘Turkey’ değil, ‘Türkiye’ diyerek görsel medya ayağında bu temaya dikkat çekmek istedik.”