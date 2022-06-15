Borsa İstanbul’da Gong Bulls GSYO ve REPG Enerji için çaldı

Gizli ısı ve atık-ısı kaynağını yenilenebilir enerji kaynağı gibi kullanan patentli enerji teknolojilerini kapsayan yüzde yüz yeni nesil “yenilenebilir enerji jeneratörü” RePG Enerji’nin 13.06.2022 tarihindeki gong törenine Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun ile Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Sarıhan, Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Kuruçayırlı, Genel Müdürü Ersoy Çoban, şirket ortağı Kemal Akkaya ve RePG Enerji Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Karayağız ve RePG Enerji Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Kurucu Genel Müdürü Hasan Ayartürk katıldı.

Girişimcilere destek

Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Sarıhan:

“Yeni nesil yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketlere yatırım yapmaya devam edeceğiz”

“Sürdürülebilir bir dünya için yeni nesil yenilenebilir enerji sektöründeki şirketlere yatırım yapmak önceliğimiz”

Gong töreninde konuşan Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Sarıhan, 14 Temmuz 2021’de kurulan Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı’nın amacının yüksek büyüme potansiyeli taşıyan, yenilikçi bir bakış açısına sahip, vizyoner girişimcilerin projelerine destek vermek olduğunu belirtti. Bu amaçla kurumsal bir yapı kurduklarını belirten Cemal Sarıhan, yönetim kurulunda Commercial Bank Of Qatar’da yöneticilik yapmış, Alfardan Group içinde Stratejik İlişkiler Müdürü ve Alfardan Türkiye direktörü olan Atilla Kuruçayırlı, Merkezi Kayıt Kuruluşunda yönetici olarak görev yapmış Hüseyin Kaya, melek yatırımcılık konusunda uzun yıllar tecrübesi olan Aydın Öztunalı gibi alanında deneyimli isimlere yer verdiklerini söyledi. Cemal Sarıhan, bu güçlü yönetim kadrosuna sermaye piyasaları ve girişim sermayesi yatırımları konusunda 25 yıllık bir tecrübeye sahip Kemal Akkaya ve insan kaynakları, kurum stratejileri konusunda uzman olan Neslihan Mumcu ‘yu ortak olarak kattıklarını ifade etti. Kemal Akkaya’nın tecrübesinin şirkete büyük değer kattığını söyleyen Cemal Sarıhan yeni ortaklarla beraber Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı’nın girişim sermayesi yatırımları alanındaki hedeflerini daha ileriye taşıyacağını belirtti. Cemal Sarıhan, büyüme evresindeki erken aşama şirketlere, sahip oldukları kurumsal bilgi ve tecrübeler ile finansman, yönetim ve yapılandırma desteği sunarak Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak değerler haline gelmelerinin hedeflendiğini vurguladı. Ülkemizin en önemli ithalat kaleminin enerji olduğunun altını çizen Cemal Sarıhan konuşmasına şöyle devam etti:

“Enerji sektörünün ülkelerin kalkınma politikaları içinde hayati önem taşıyan stratejik bir alan olduğunu biliyoruz. Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı olarak ‘sürdürülebilirlik’ yatırım politikalarımızda en önemli hususlardan biri. Geleceğin yeşil enerji ekseninde şekillendiğinin de bilincindeyiz. Sürdürülebilir bir dünya için yeni nesil yenilenebilir enerji sektöründeki şirketlere yatırım yapmak önceliğimiz. Ülkemiz ekonomisinin gelişmesinde yenilenebilir enerji yatırımlarının hız kazanması gerekiyor. Bu doğrultuda yenilenebilir enerji kaynakları ve atık ısı kaynakları ile güçlü, sürekli ve kesintisiz enerji üreten RePG Enerji’yi yatırım portföyümüze dahil ettiğimiz için mutluyuz. Yeni nesil enerji teknolojilerine ve inovatif girişimlere yatırım yapmak üzere fırsatları yakından takip ediyoruz.”

Karbon emisyonu yapmıyor

RePG Enerji Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Kurucu Genel Müdürü Hasan Ayartürk:

“Doğadan esinlenerek, gizli ve atık ısıdan yüzde yüz yenilenebilir enerji üretiyoruz, karbon emisyonu yapmıyoruz”

“RePG ürünleri dünyada ilk defa ortamdaki gizli ısıdan enerji ve su üreten, mobil ve kolay taşınabilir teknoloji olma özelliğini taşıyor”

RePG Enerji’yi ortamdaki (havadaki bağıl nem, su, gaz, yağ) nem ve ısının gün içindeki değişiminden enerji (elektrik, ısıtma, soğutma) ve su üretebilen yeni nesil yenilenebilir enerji teknolojisi olarak tanımlayan RePG Enerji Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Kurucu Genel Müdürü Hasan Ayartürk konutlarda ve otellerde doğrudan, gizli-ısı ve gün-ısı sistemine ya da merkezi sistem ile ısıtılan suya bağlı olarak; sanayide fabrika bacaları, fırınlardaki atık ısılar, 60-99 derece arası jeotermal kaynaklar, kompresörler ve araçlardaki soğutma sisteminden faydalanarak elektrik enerjisi üretebildiklerinden söz etti. Hasan Ayartürk; “RePG, son 4 yıl içinde TRAngels melek yatırım şirketi önderliğinde 40M TL üzerinde erken aşama teknoloji yatırımı aldı. Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı’ndan aldığımız bu yeni yatırım ile yeşil enerji dönüşümünde bölgesel ve küresel oyuncu olmayı planlıyor, aynı zamanda bireysel enerji üretici/tüketici pazarında lider olmayı hedefliyoruz” dedi. Atık ısısı yüksek olan jeotermal bölgelerde ve nükleer santraller başta olmak üzere birçok farklı alanda temiz enerji dönüşümünde kilit bir rol oynayacaklarını söyleyen Hasan Ayartürk, RePG teknolojisinin uluslararası tescillenmiş birçok patente sahip olduğunu belirtti. RePG enerji ve su jeneratörlerine yapılan yatırımların kendilerini 2-4 yıl içinde ödeyebildiğini vurgulayan Hasan Ayartürk, fotovoltaik panellere ve rüzgâr tribünlerine göre çok daha az yer kaplayan RePG ürünlerinin modüler ve taşınabilir olmaları nedeni ile diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına göre daha çok esneklik ve daha az ilk yatırım maliyeti sunduğunu belirtti. Hasan Ayartürk; “RePG, düşük sıcaklıktaki atık ısı kaynaklarından ve havadaki gizli ısıdan elektrik üreten uluslararası patentli makinaları ile dünyada daha önce kullanılmamış enerji kaynaklarından faydalanılmasını sağlıyor. Ev, otomobil, iş yeri, sanayi alanları, araç ve veri merkezlerinde kullanılacak olan RePG ürünleri dünyanın tek kolay taşınabilir elektrik üretim cihazı olma özelliğini taşıyor” dedi.