Borsa İstanbul'da devre kesici uygulandı!

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinde ikinci gününü yaşıyor. SPK açıkladığı kararlarda, açığa satış yasağının devam edeceğini, depo şartı uygulamasının sonlandırıldığını duyurdu. Borsa İstanbul ise, endekste kaybın yüzde 3'ü aşması sebebiyle seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacağını açıkladı.

Borsa İstanbul 100 endeksinde satışların yüzde 5'i aşmasıyla devre kesici çalışırken, endeks 4 bin 683 puanda bulunuyordu. Bankacılık endeksi ise, aynı dakikalarda yüzde 4,39 oranında düşüşle 3 bin 843 puan seviyesinde hareket ediyordu.

Borsa İstanbul AŞ, Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesiyle pay piyasasındaki tüm sıralarda işlemlerin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.

Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, saat 12:11:30 itibarıyla endekse bağlı devre kesici tetiklenmiş ve Pay Piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki (VİOP) Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasasındaki (BAP) Pay Senedi Repo Pazarında işlemlerin geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

Pay Piyasasında sürekli işlem yöntemi uygulanan payların, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları, gayrimenkul sertifikalarının ve emtia sertifikalarının saat 12:31:30'de tek fiyat emir toplama, 12:36:30'de eşleştirme yapılacağı ve 12:41:30'den itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edileceği belirtildi. Pay Piyasasında tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylarda saat 12:31:30'de tek fiyat emir toplama yapılacak ve 12:41:30'den itibaren seansın kaldığı yerden devam edeceği, varant, sertifika, BYF, yeni pay alma hakkı kuponu ve yeni pay alma hakkından arta kalan birincil piyasa sıralarında işlemlerin 12:41:30'den itibaren kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edeceği duyuruldu.

VİOP'taki Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmeler ile BAP Pay Senedi Repo Pazarı'nda işlemlerin saat 12:41:30'de yeniden başlayacağı açıklaması yapıldı.

Borsa İstanbul'da Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi, anlık olarak endekste yüzde 5 ve yüzde 7'lik değer kayıplarının oluşması ile tetiklenerek yatırımcıların panik işlemleriyle zarar görmesini en aza indirmek için kullanılıyor.​​​

Borsa İstanbul'da 2. kez devre kesildi

Borsa İstanbul'da kayıpların yüzde 7'yi aşması üzerine ikinci kez devre kesici çalıştı. BIST 100 endeksi, 4 bin 584 puanda bulunuyor.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklama şöyle:

Saat 13:04:18 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı’nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur.

Pay Piyasasında sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları, gayrimenkul sertifikalarında ve emtia sertifikalarında saat 13:24:18'de tek fiyat emir toplama, 13:29:18'de eşleştirme yapılacak ve 13:34:18'den itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecektir. Pay Piyasasında tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylarda saat 13:24:18'de tek fiyat emir toplama yapılacak ve 13:34:18'den itibaren seans kaldığı yerden devam edecektir. Varant, sertifika, BYF, yeni pay alma hakkı kuponu ve yeni pay alma hakkından arta kalan birincil piyasa sıralarında işlemler 13:34:18'den itibaren kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edecektir.

VİOP'taki Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmeler ile BAP Pay Senedi Repo Pazarı'nda işlemler saat 13:34:18'de yeniden başlayacaktır.