Borsa İstanbul'da 4 hisseye daha tedbir!

BİST tarafından KAP'a gönderilen açıklamada, 4 hisse hakkında tedbir kararı alındığı duyuruldu.

Borsa İstanbul, yapılan incelemeler neticesinde 4 hisse hakkında önleyici tedbir uygulanmasını kararlaştırdı.

BİST tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamaya göre Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, İdeal Finansal Teknolojiler (#IDEAS.E) ve Kafein Yazılım (#KFEIN.E) payları 21/11/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 20/12/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecek.

Rodrigo Tekstil (#RODRG.E) payları 21/11/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 20/12/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecek.

Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsıyor.

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RODRG hisselerinde halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecek.

Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Sönmez Pamuklu Sanayii (#SNPAM.E) payında 21/11/2023 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Depo Şartı" tedbiri uygulanacak.