Borsa İstanbul, son 8 ayın rekorunu kırdı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta sonu Zonguldak'ta açıkladığı yeni doğal gaz rezerv miktarı sonrasında Borsa İstanbul yeni haftada primli seyrini güçlendirdi. Endeks, önce en son 27 Temmuz'da gördüğü 1.200 seviyesini aştı. Ardından günün ikinci yarısıyla beraber yükseliş eğilimini güçlendiren BIST bu kez 1.209,47 puanı görerek 8 ayın zirvesine tırmandı.

8 ayın en yüksek kapanışı oldu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 1,06 değer kazancıyla 1.205,37 puandan tamamlayarak bu sefer son 8 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Toplam işlem hacmi 22,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Günün ilk yarısınd 1200 puanı aştı

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 11,25 puan artışla 1.203,98 seviyesine ulaştı. Toplam işlem hacmi 10,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda yükselişte banka hisseleri dikkat çekti

İlk yarıda yükselişte bankacılık endeksi yüzde 3,40 ve holding endeksi yüzde 1,22 değer kazanarak dikkat çekerken, sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,48 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 1,02 ile elektrik oldu.

BIST 8 ayın zirvesine tırmandı

Günün ikinci yarısında Borsa İstanbul'da alımlar hızlandı. BIST, 1.209,47 puanı görerek 8 ayın zirvesine tırmandı. Endeks en son 21 Temmuz'da 1.205,86 puanı, 18 Şubat'ta ise 1204,51 puanı görmüştü.

Kapanışta yine en çok bankacılık hisseleri öne çıktı

Bankacılık endeksi yüzde 4,41 holding endeksi yüzde 1,66 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,52 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 1,53 ile elektrik oldu.

17 Şubat'tan beri en yüksek kapanışını gerçekleştirdi

Banka hisselerinin öncülüğünde 1.200 seviyesini aşan BIST 100 endeksi, günü 1.205,37 puandan tamamlayarak 17 Şubat'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, teşvik paketinin yarın görüşüleceğine dair haberlerin risk iştahını pozitif etkilediğini belirterek, yeni tip koronavirüs vaka sayıları ve bu kapsamda alınan önlemlerin de gündemin odağında bulunduğunu ifade etti.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Avro Bölgesinde dış ticaret dengesi, ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçları verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.180 ve 1.150 puan seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu, 1.210'un üzerinde kapanışların olması durumunda 1.220 puanın gündeme geleceğini ifade etti.

3. çeyrekte özel bankaların karlarının oldukça güçlü olması bekleniyor

Alternatif Yatırım Grup Başkanı Mete Yüksel A Para'da Borsa İstanbul'da bilanço döneminde hangi sektörlerin öne çıkabileceğini açıkladı. Yüksel, uluslararası piyasalarda talep gören dövizle ürün satan şirketlerin karlarının iyi gelmesinin beklendiğini ifade ederek, "3. çeyrekte özel bankaların karlarının oldukça güçlü olmasını bekleriz" dedi.