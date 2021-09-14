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Ekonomi Borsa İstanbul pazar belirleme kriterlerinde değişiklik yaptı
Ekonomi

Borsa İstanbul pazar belirleme kriterlerinde değişiklik yaptı

Borsa İstanbul ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) kararlarıyla Pay Piyasası’nda işlem gören pay senetlerinin pazar kriterlerinde değişikliğe gidildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-14 09:00:00 -
Borsa İstanbul pazar belirleme kriterlerinde değişiklik yaptı

Buna göre, Yıldız Pazar için belirlenen yeni kriterlerle piyasa değeri 500 milyon liradan 1 milyar liraya, fiili dolaşımdaki payların piyasa değeri 100 milyon liradan 150 milyon liraya, yerli bireysel yatırımcı sayısı 1000’den 1500’e ve yerli fon tutarı 3 milyon liradan 5 milyon liraya yükseltilirken, likidite değeri 2,5’ten 1,5’e düşürüldü.

1 Ekim'den itibaren geçerli olacak

Ana Pazar için piyasa değeri 60 milyon liradan 150 milyon liraya, fiili dolaşımdaki payların piyasa değeri 30 milyon liradan 60 milyon liraya ve yerli bireysel yatırımcı sayısı 500’den 750’ye çıkartılırken, likidite değeri 7,5’ten 5’e indirildi. Kriterler içerisinde yer alan yerli bireysel yatırımcı sayısının bulunmasında kullanılan ilgili payda son bir yıl içinde sahip olunan piyasa değerine ilişkin tutar 500 liradan 1.000 liraya yükseltildi. İstisnaların uygulanabilmesi için fiili dolaşımın ise yüzde 5’ten büyük olması şartı getirildi. Yıldız Pazar için uygulanan istisnada fiili dolaşımdaki payların piyasa değeri 750 milyon liradan 1 milyar 250 milyon liraya yükseltilirken, likidite değeri 2,5’ten 1,5’e düşürüldü. Ana Pazar için uygulanan istisnada ise fiili dolaşımdaki payların piyasa değeri 30 milyon liradan 60 milyon liraya yükseltildi. Öte yandan, Alt Pazar’da yer alan fiili dolaşımdaki payların piyasa değeri 250 milyon liranın üstünde ve likiditesi 1,5’ten küçük olan payların Ana Pazar’a alınmasına yönelik yeni bir istisna getirildi. Yeni kriter düzenlemesi 1 Ekim itibarıyla geçerli olacak.

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