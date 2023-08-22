Borsa İstanbul güven tazeledi

Borsa İstanbul dün yine son dönemlerde yaptığı gibi önceki günkü düşüşün aksine hızla toparlanarak yatırımcı nezdinde güven tazeledi.

Seçim belirsizliğinin ortadan kalkması ve yeni ekonomi yönetiminin Ortodoks politikalara dönmesi ile ralliye başlayan Borsa İstanbul seçimlerden bu yana 4 bin 841 puandan yüzde 61 yükselerek 7 bin 796 puana tırmandı. Borsa İstanbul son 3 ayda her düzeltme belirtisi olan hızlı düşüşün ertesi günü geri döndü. Borsanın her seferinde geri dönmesinin 7 önemli nedeni bulunuyor. Habertür'ten Rahim Ak'ın haberine göre, bunların başında yeni ekonomi yönetiminin uyguladığı rasyonel (Ortodoks) ekonomi politikaları var. İkinci neden ise Ortodoks politikaların süreceğinin kanıtı olan faiz artırımına devam edilmesinin düşünülmesi.

Perşembe günkü toplantıda politika faizinin yüzde 20'ye çekilmesi bekleniyor. Borsanın son düşüşünden ayağa kalkmasının önemli bir nedeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in istifa edip sonra vazgeçirildiği haberinin doğru olmadığının anlaşılması.

YATIRIMCIYI KORUYACAK ENSTRÜMAN

Endeksin zirvelere tırmanmasında önemli bir neden yatırımcı sayısının artması. Son olarak borsaya yatırım yapan vatandaş sayısı 5 milyon 923 bine kadar çıktı. Enflasyon hedefinin yüzde 58 olduğu ortamda yatırımcı kendini koruyacak enstrüman olarak borsayı görüyor. Bir yandan da yeni halka arzlarla borsa ile tanışan vatandaş borsayı hemen terk etmiyor.

Yükselişin sürmesinin önemli bir nedeni de borsada düzeltme hareketinin geldiği günün ertesi günü kayıplarını hep aynı hızla geri alınıyor olması.

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YABANCI SATIŞI KÂR AMAÇLI

Borsanın son dönemdeki rallisini kesen önemli günlerden birisi olan geçen hafta cuma günkü satışlardı. Edindiğimiz bilgiler satışların yarısının hızlı alım satım yapan yabancı hedge fonlar yarısının robotlar kaynaklı olduğu şeklinde. Yani orta ve uzun vadeli yabancı yatırımcının henüz borsaya gelmiyor olmasının yanı sıra mevcut yabancı satışının kar amaçlı olduğu ve bir trende dönüşmediği anlaşılıyor. Hedge fonlar kısa vadeli kar peşinde koştukları için her an yeni alım veya satım yapabiliyor.