Borsa İstanbul Genel Kurul Toplantısı 24 Mart’ta yapılacak

YAKUP SARIÇİÇEK

Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanan açıklamaya göre toplantı Borsa İstanbul’un Sarıyer’deki binasında saat 14.00’te başlayacak. Pay sahipleri toplantıya Covid-19 salgını dolayısıyla alınan önlemler çerçevesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi aracılığıyla katılabilecek. Genel Kurul’da Borsa İstanbul’un 2021 yılına ilişkin faaliyet raporu ve kâr ya da zarar tablosu müzakere edilecek. Borsa İstanbul’un 2021 yılı kârının kullanım şekli ve dağıtılacak kazanç oranları belirlenecek. Kâr dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu’nun teklifi görüşülerek karara bağlanacak. Ayrıca Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi, ücret, prim ve sair haklarının belirlenmesi gibi konular ele alınacak. Genel Kurul’da 2022 yılı denetimine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen bağımsız denetim kuruluşu seçimi de onaylanacak.