Borsa İstanbul 2 hisseyi tedbir kapsamına aldı!
BİST tarafından KAP'a gönderilen açıklamada, 2 hisse hakkında tedbir kararı alındığı duyuruldu
BİST tarafından KAP'a gönderilen açıklamada, 2 hisse hakkında tedbir kararı alındığı duyuruldu
Borsa İstanbul, yapılan incelemeler neticesinde 2 hisse hakkında önleyici tedbir uygulanmasını kararlaştırdı.
BİST tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamaya göre Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, Derlüks Yatırım Holding (#DERHL.E) payları 27/03/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 26/04/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecek.
Pergamon Dış Ticaret (#PSDTC.E) payları 27/03/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 26/04/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecek.
Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsıyor.
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