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Borsa ilk yarıda yükseldi

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,80’lik yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

11 Temmuz 2019 Perşembe 13:31
Borsa ilk yarıda yükseldi

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,80’lik yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.


Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,80’lik yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 791,38 puanlık artışla 99 bin 376 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 3,5 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,10, holding endeksi ise 0,35 değer kazandı.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 13:31
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