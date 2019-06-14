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Borsa ilk yarıda yatay

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,07’lik hafif düşüşle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

14 Haziran 2019 Cuma 13:28
Borsa ilk yarıda yatay

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,07’lik hafif düşüşle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.



Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,07’lik hafif düşüşle müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 59,53 puanlık azalışla 90 bin 441 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 2,3 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,30 değer kaybetti. Holding endeksi ise 0,26 arttı.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 13:28
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