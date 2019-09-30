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Borsa, haftayı yükselişle açtı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,52 artışla 105.700,30 puandan başladı.

30 Eylül 2019 Pazartesi 10:34
Borsa, haftayı yükselişle açtı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta 548,13 puan artışla 105.700,30 seviyesine yükseldi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 548,13 puan ve yüzde 0,52 değer kazancıyla 105.700,30 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,56 ve holding endeksi yüzde 0,78 yükseliş kaydetti.

Tüm sektör endeksleri açılışta yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 1,37 ile taş, toprak oldu.

Geçen haftanın son işlem gününde özellikle banka pay piyasalarında yoğunlaşan alımlarla hızlı yükselen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,15 artışla 105.152,17 puandan tamamladı.

Analistler, bugün saat 11.00'de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanması beklenen Yeni Ekonomi Programı'nın (YEP) gündemin odağında yer aldığını bildirdi.

YEP ile 2020-2022 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat ve cari açık gibi temel göstergeler ile makro politikalar, ilkeler ve hedeflerin kamuoyuyla paylaşılacağını ifade eden analistler, özel sektör ve yatırımcılar için öngörülebilirliği artıracak olan program ile bir önceki YEP'ten sonra özellikle cari denge ve faizlerdeki düşüş eğilimi gibi sağlanan gelişmelerin devamında izlenecek yol haritasının da ortaya konulacağını söyledi.

Analistler, bu hafta yoğun veri takviminin gündemi meşgul edeceğini belirterek, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin gelişmelerin de piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 106.400 ve 107.200 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ifade eden analistler, 102.500'ün destek konumuna gelebileceğini bildirdi.

 

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Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 10:34
  1. İstanbul
  2. BIST
  3. Piyasalar
  4. Anadolu Ajansı

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