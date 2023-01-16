Borsa haftaya yükselişle başladı! İşte o rakamlar...

Küresel pay piyasalarında geçen hafta genelinde risk iştahının canlı kalması dikkati çekerken, yeni haftada yoğun veri gündeminin yanı sıra bugün İsviçre'nin Davos kentinde başlayacak Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamındaki haber akışı takip edilecek. Yeni haftada yatırımcı fiyatlamalarında haber akışının önem kazanması beklenirken, bugün başlayacak ve 20 Ocak'a kadar sürecek WEF kapsamında yapılacak açıklamalar yakından takip edilecek.

Dolar/TL bugün saat 10:00 itibarıyla 18,79 civarında işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL 20,37'den alıcı buluyor.

BORSA İSTANBUL

BIST 100 endeksi açılışta, önceki kapanışa göre 28,30 puan ve yüzde 0,57 değer kazanarak 5.013,16 puana yükseldi.

Analistler, ABD'de piyasaların bugün tatil olması nedeniyle global piyasalarda işlem hacimlerinin düşük seyredebileceğine işaret ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.100 puanın direnç, 4.700 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,57 artışla 5.013,16 puandan başladı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,51 ve holding endeksi yüzde 0,45 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren yüzde 1,65'le elektrik oldu.

KÜRESEL PİYASALAR

ABD

ABD merkez bankası yetkililerinin enflasyonun hala hedefin üzerinde olduğuna dair açıklamaları dengeleyici bir unsur olarak öne çıkarken, para politikalarının bir süre daha sıkı kalacağı beklentileri resesyon fiyatlamalarını güçlendirdi. Yeni haftada yatırımcı fiyatlamalarında haber akışının önem kazanması beklenirken, bugün başlayacak ve 20 Ocak'a kadar sürecek WEF kapsamında yapılacak açıklamalar yakından takip edilecek.

Bu gelişmelerle cuma günü New York borsasında alış ağırlıklı bir seyir izlendi ve Dow Jones endeksi yüzde 0,33, S&P 500 endeksi yüzde 0,42 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,71 değer kazandı. Endekslerin haftalık bazdaki kazancı ise yüzde 3'ü aştı. Geçen hafta düşüş eğiliminde hareket eden ve haftalık bazda yüzde 1,6 gerileyen dolar endeksi, yeni haftanın açılışında 101,8 ile 7,5 ayın en düşük seviyesini gördü. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi de geçen hafta yüzde 3,4280 ile 5 haftanın en düşük seviyesini görmesinin ardından yüzde 3,50'de dengelendi. ABD'de piyasalar Martin Luther King Günü tatili dolayısıyla bugün işleme kapalı olacak.

AVRUPA

Avrupa tarafında cuma günü açıklanan verilere göre, Almanya ekonomisi 2022'de yüzde 1,9 ile beklentilerin hafif üzerinde büyüdü. Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, kasımda bir önceki aya göre yüzde 1 artarken, bütçe açığı da 20,7 milyar euro düzeyinde gerçekleşti.

Beklentilerden iyi gelen verilerin ardından pay piyasalarındaki alıcılı seyir sürdü ve cuma günü İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,64, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,19 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,69 değer kazandı. Endekslerin geçen hafta genelindeki ortalama yükselişi de yüzde 2,5'i buldu. Euro/dolar paritesi, geçen hafta yüzde 1,8 değer kazanmasının ardından yeni haftanın açılışında 1,0876 ile 21 Nisan 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya da yükselişle başladı.

ASYA

Asya genelinde Çin'de Kovid-19 salgınına dair haber akışı ve yeniden açılma kararının ekonomiye yansımaları gündemin odağındaki yerini korurken, gözler Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) bu haftaki para politikası toplantısına çevrildi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,4, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 yükseldi. Tahvil piyasasına ilişkin endişelerle negatif ayrışan Japonya'da Nikkei endeksi ise yüzde 1,2 geriledi.

Asya borsalarında karışık seyir

Avustralya'da S&P/ASX 200 yüzde 0,9 yükselirken, Japon Nikkei 225 yüzde 1 düştü ve Topix yüzde 0.61 değer kaybetti. Güney Kore Kospi yüzde 0,2 arttı ve Kodaq yüzde 0,62 arttı.

Hong Kong'un Hang Seng endeksi yatay seyrederken, Shanghai Composite yüzde 0,43 ve Shenzhen Component yüzde 0,66 yükseldi.

PARA PİYASASI

İstanbul serbest piyasada dolar 18,7860 liradan, euro 20,3980 liradan haftaya başladı.

Cuma günü, doların satış fiyatı 18,7950 lira, euronun satış fiyatı ise 20,3360 lira olmuştu.

Dolar/TL, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10:00 itibarıyla 18,79'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,10 artışla 20,3741'den, sterlin/TL yüzde 0,06 değer artışıyla 23,0440'tan satılıyor.

KRİPTO PARALAR

Bitcoin bugün saat 10:00 itibarıyla yüzde 1,16 artışla 21123 dolar seviyesinden işlem görüyor. Ethereum yüzde 1,14artışla 1570, BNB yüzde 0,60 artışla 304 dolar seviyesinden işlem görüyor.

EMTİA PİYASASI

PETROL

Geçtiğimiz hafta ekimden bu yana görülen en büyük haftalık yükselişi gösteren petrol fiyatları, yeni haftaya bir miktar düşüşle başladı.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 84,36 dolardan işlem görüyor.

ALTIN

Ons altın fiyatı yeni haftanın ilk gününde de yukarı hareketine devam ediyor. Altın, 9 ayın en yüksek seviyelerinden alıcı buluyor.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,25 değer kaybıyla 1.156 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.859 lira, Cumhuriyet altını da 7.648 liradan satılıyor.

VADELİ PİYASALAR

Cuma günü 5.550-5.720 bandında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 5.606,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında 5.619,25 puana çıktı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yüzde 0,5 artışla 5.634,75 puandan başladı.

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