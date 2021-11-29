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Ekonomi Borsa haftaya yükselişle başladı
Ekonomi

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,67 artışla 1.788,40 puandan başladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 10:11:00 -
Borsa haftaya yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,99 puan ve yüzde 0,67 değer kazanarak 1.788,40 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,39 ve holding endeksi yüzde 0,58 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,87 ile orman kağıt basım, tek kaybettiren yüzde 0,08 ile turizm oldu.

BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 2,35 değer kaybetse de üst üste 7'nci haftayı da yükselişle tamamladı. Endeks, haftalık bazda yüzde 2,25 artışla 1.776,41 puandan kapandı.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omikron varyantına ilişkin endişeler devam etse de yeni haftanın açılışında iyimserliğin ön plana çıktığını söyledi.

Bugün ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşmaların yatırımcıların odağında bulunduğunu aktaran analistler, açıklamalarda para politikalarının geleceğine yönelik ipuçlarının aranacağını kaydetti.

Analistler, bugün ayrıca yurt içinde ekonomik güven endeksi ve dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve ABD'de Dallas Fed imalat sanayi aktivite endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.830 seviyesinin direnç, 1.730 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

 

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