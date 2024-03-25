Borsa haftaya yatay seyirle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yatay bir seyirle 9.113,27 puandan başladı.

Cuma günü satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,32 değer kaybıyla 9.111,50 puandan tamamladı.

Borsa haftaya 9.113,27 puandan başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yatay bir seyirle 9.113,27 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,77 puan ve yüzde 0,02 değer kazanarak 9.113,27 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,08 ve holding endeksi yüzde 0,03 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,38 ile taş toprak olurken, en çok kaybettiren ise yüzde 0,61 ile tekstil deri oldu.

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Bugün yurt içinde iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de inşaat izinleri ve yeni konut satışları verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.000 seviyelerinin destek, 9.200 ve 9.300 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalar, yoğun veri takvimiyle birlikte ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağında olduğu haftaya temkinli başladı.

ABD

Geçen hafta önemli merkez bankalarının para politikası kararları takip edilirken, Fed'in politika faizini sabit bırakmasına karşın İsviçre Merkez Bankası'nın gelişmiş ülke merkez bankaları arasında ilk faiz indirimine gitmesi varlık fiyatları üzerinde etkili oldu.

Cuma günü, New York borsasında, Nasdaq endeksi yüzde 0,16 değer kazanırken, S&P 500 endeksi yüzde 0,14 ve Dow Jones endeksi de yüzde 0,77 azalış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya da karışık bir seyirle başladı.

AVRUPA

Avrupa borsalarında cuma günü Fransa hariç pozitif seyir hakim olurken, bu hafta gözler İngiltere'de büyüme verilerine çevrildi.

Analistler, bu hafta takip edilecek yoğun veri gündeminin pay piyasalarında oynaklığı artırabileceğini belirterek, bölge merkez bankaları yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Geçen haftanın son işlem gününde İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,61, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,05 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,15 değer kazanırken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,34 azalış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya ise karışık bir seyirle başladı.

ASYA

Asya pay piyasaları yeni haftaya karışık bir seyirle başlarken, dün Çin Başbakanı Li Çiang, yabancı yatırımcıların ülkede karşılaştığı sorunların ve piyasaya erişimde yaşadıkları sıkıntıların aşılması için adım atacaklarını bildirdi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 azalış kaydederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 değer kazandı.

PARA PİYASASI

DOLAR-EURO

Serbest piyasada 32,0720 liradan alınan dolar, 32,0740 liradan satılıyor. 34,6910 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 34,6930 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 32,0130 lira, euronun satış fiyatı ise 34,6330 lira olmuştu.

EMTİA PİYASASI

PETROL

Jeopolitik riskler petrol fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Rusya-Ukrayna savaşında petrol rafinelerine düzenlenen saldırıların devam edebileceği endişesi sıcaklığını korurken, Kızıldeniz'deki gelişmelerde yakından takip ediliyor. Brent petrolün varil fiyatı, yüzde 0,4 artışla 85,3 dolardan işlem görüyor.