Borsa haftaya rekorla başladı!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 1 yükselişle rekor seviye olan 6.501,80 puandan başladı.

Cuma günü alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,09 artışla 6.437,74 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 6.446,01 puana taşıdı.

Borsada yeni zirve

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 1 yükselişle rekor seviye olan 6.501,80 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 64,07 puan artışla ve yüzde 1 değer kazanarak 6.501,80 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,65 ve holding endeksi yüzde 1,07 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 3,01 ile sigortacılık oldu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Küresel piyasalar, enflasyon ve resesyon endişesiyle yeni haftaya karışık bir seyirle başlarken, bu hafta yurt dışında yoğun veri gündemi, yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı yatırımcıların odağında olacak.

Analistler, ABD'de geçen hafta açıklanan makroekonomik verilerin ülke ekonomisinde yumuşak inişin yapılabileceği ihtimalini öne çıkarmayı sürdürdüğünü, devam eden bilanço sezonunun da hisse ve sektör bazlı oynaklığı artırabileceğini belirtti.

Hindistan'da düzenlenen G20 toplantılarına Türkiye'yi temsilen katılan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ile TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın bugün ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile bir görüşme gerçekleştireceğine yönelik haber akışı öne çıkarken, analistler, görüşmeden gelecek haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması, ABD'de New York Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.500 ve 6.600 seviyelerinin direnç, 6.300 ve 6.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 500 baz puan artırarak yüzde 20'ye yükselteceğini tahmin ediyor.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalar, enflasyon ve resesyon endişesiyle yeni haftaya karışık bir seyirle başlarken, bu hafta yurt dışında yoğun veri gündemi, yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı yatırımcıların odağında olacak.

ABD

Dünya genelinde ekonomik aktiviteye ilişkin kaygılar Çin ekonomisinin beklentilerin altında büyüme göstermesinin ardından tekrar gündeme gelirken, bu hafta açıklanacak makroekonomik veriler ve merkez bankaları yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin varlık fiyatları üzerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Analistler, ABD'de geçen hafta açıklanan makroekonomik verilerin ülke ekonomisinde yumuşak inişin yapılabileceği ihtimalini öne çıkarmayı sürdürdüğünü, devam eden bilanço sezonunun da hisse ve sektör bazlı oynaklığı artırabileceğini belirtti.

Cuma günü New York borsasında S&P 500 yüzde 0,14 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,18 değer kaybederken, Dow Jones endeksi yüzde 0,33 artışla kapandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya satış ağırlıklı bir seyirle başladı.

AVRUPA

Avrupa'da da geçen haftanın son işlem gününde karışık bir seyir öne çıkarken, bu hafta gözler Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın sözle yönlendirmeleri ve bölgede açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Geçen hafta açıklanan ECB haziran ayı para politikası toplantı özetinde, faiz artışlarına devam edileceği sinyalleri verildi. Özette, Banka'nın gerekirse temmuz toplantısından sonra da faiz oranlarını artırmayı düşünebileceği belirtilerek, ileriki dönemlerde de veri odaklı kararlar alınacağı bildirildi.

Cuma günü İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,08, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,22 ve İtalya'da MIB 30 endeksi 0,39 değer kaybederken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,06 arttı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya ise karışık bir seyirle başladı.

ASYA

Asya'da pay piyasaları haftaya karışık seyirle başlarken, bugün Çin'de açıklanan verilere göre, ekonominin beklentilerin altında büyümesi söz konusu seyirde başlıca etken oldu.

Analistler, ülkede açıklanan verilerin karışık sinyaller vermeye devam ettiğini belirterek, Çin'de sanayi üretiminin haziranda yıllık yüzde 4,4 artışla beklentileri aştığını bildirdi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksinde tatil dolayısıyla bugün işlem gerçekleşmezken, kapanışa yakın Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,2 değer kaybetti.

PARA PİYASASI

Serbest piyasada 26,1520 liradan alınan dolar, 26,1540 liradan satılıyor. 29,3800 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 29,3820 lira olarak belirlendi.

EMTİA PİYASASI

PETROL

Brent petrolün varil fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,8 altında 79 dolardan işlem görüyor.

ALTIN

Altının gram fiyatı, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1.649 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.710 lira, Cumhuriyet altını da 10.940 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 1.954 dolardan işlem görüyor.

VADELİ PİYASALAR

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yüzde 0,6 artışla 7.383,00 puandan başladı.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,6 üzerinde 7.383,00 seviyesinden işlem gördü.

Cuma günü dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,7 üzerinde 7.340,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 7.380,00 puana çıktı.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 7.400 ve 7.500 seviyelerinin direnç, 7.250 ve 7.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.