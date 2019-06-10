Borsa, günün ilk yarısında yükseldi BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 104,91 puan artarak 93.914,00 puana çıktı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,11 artışla 93.914,00 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 104.91 puan artarken, toplam işlem hacmi yaklaşık 3,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,11 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,48 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,17 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 1,39 ile iletişim oldu.

Güne düşüşle başlaman ve dar bant içinde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 94.000 puanın hemen altında dengelendi. Analistler, öğleden sonra yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ABD'de JOLTS açık iş sayısı başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.300 seviyesinin direnç, 91.400'ün desek konumuna geldiğini söyledi.



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