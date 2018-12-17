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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,24 değer kazanarak 90.749,59 puana çıktı

17 Aralık 2018 Pazartesi 13:06
Borsa günün ilk yarısında yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,24 artışla 90.749,59 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 220,95 puan yükselirken, toplam işlem hacmi 1,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,76, holding endeksi yüzde 0,44 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,81 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 2,85 ile iletişim oldu.

Haftaya yatay başlayan BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 90.000-91.000 bandında dalgalı bir seyir izledi.

Analistler, açıklanan sanayi üretimi verisinin beklentilerin altında kalmasının pay piyasalarındaki alımları sınırladığını belirterek, teknik açıdan 90.000 ve 89.300 seviyelerinin destek, 91.300 ve 92.500'ün direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 13:06
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