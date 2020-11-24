Borsa günün ilk yarısında yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,50 değer kazanarak 1.320,80 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 6,55 puan artışla 1.320,80 seviyesine yükseldi. Toplam işlem hacmi 18,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,10 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,37 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,08 ile metal eşya, makina, en çok gerileyen ise yüzde 1,20 ile spor oldu.

Analistler, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun Aktif Rasyosu hesaplanmasına son vermesi ve yeni tip koronavirüs aşısına ilişkin olumlu haber akışı ile piyasaların pozitif görünümünü koruduğunu söyledi.

Öğleden sonra, ABD'de tüketici güven endeksi ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.340 ve 1.360 seviyelerinin direnç, 1.290 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.