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Ekonomi Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
Ekonomi

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-11-09 13:13:52 -
Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,69 değer kazanarak 1.224,02 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 32,06 puan artışla 1.224,02 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 12,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 5,05 ve holding endeksi yüzde 2,36 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran bankacılık oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın fiyat istikrarı ve iletişim konusundaki net ve sade açıklamaları sonrasında döviz kurlarında görülen sert düşüşün pozitif etkisiyle ve bankacılık hisselerinin öncülüğünde 1.226,31 puana kadar çıkarak 9 ayın en yüksek seviyesini gördü ve 1.225 puanın altında dengelendi.

Ağbal, banka olarak temel amaçlarının fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek olduğunu belirterek, "Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm politika araçları kararlılıkla kullanılacaktır. Para politikasında, şeffaflık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde iletişim güçlendirilecektir." ifadelerini kullanmıştı.

Analistler, TCMB Başkanı Ağbal'ın açıklamalarının Türk lirası varlıkları olumlu etkilediğini belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, ekonomik teşvikler, jeopolitik ve siyasi gelişmelere ilişkin haberlerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 1.240 seviyesinin direnç, 1.155 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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