0553 313 94 23

Borsa, günün ilk yarısında yatay seyretti

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 74,44 puan artarak 95.256,92 puan oldu

25 Haziran 2019 Salı 13:06
Borsa, günün ilk yarısında yatay seyretti

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,08 artışla 95.256,92 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 74,44 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,52 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,74 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,56 ile metal eşya makine, en çok gerileyen ise yüzde 4,43 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Güne düşüşle başlayan ve 94.619,16 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla yükselişle geçerek günün ilk yarısında 95.000-95.500 puan bandında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de birinci el konut satışları, Conference Board Tüketici Güveni Endeksi ve ABD ile İran arasındaki gelişmelerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.250 puanın direnç, 92.500 puanın ise destek olarak izleneceğini kaydetti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 13:06
  1. BIST
  2. Piyasalar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İş-Kur’dan üniversite öğrencilerine sosyal çalışma programı
    1. İş-Kur’dan üniversite öğrencilerine..
    2. Saman yüklü tırın dorsesi küle döndü
    3. Köyden topladıkları maydanozları satıp..
    4. Zirvedeki doğa harikası: Hıdırnebi..
    5. FETÖ’den aranan şahıs yakalandı
    6. LGS'de tam puan alan Batuhan doktor..
    7. Eski boks şampiyonu Klitschko, yanan..
    8. İran'dan dikkat çeken 'nükleer silah'..
    9. Öğrenciler öğretmenlerine rehber oldu
    10. İstanbullular Boğaz'da serinledi
    11. Rizespor'dan sürpriz transfer hamlesi..
    12. Yeşilyurt Belediyespor belediye..
    13. Antalya’da evden çıkan 2 metrelik..
    14. AB ve Vietnam ticaret anlaşması..
    15. Bursa Belediyeler Birliği Alanya’da..
    16. 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga..
    17. Başkan Adil Gevrek: "Hocamızla beraber..
    18. Başkan Çetin: "Vizyon projelere kısa..
    19. AK Parti TBMM Grup Toplantısı
    20. Gezen tavuklar keneye geçit vermiyor
    21. 99 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
    22. Bizce yağ Amerika’da
    23. Batı Şeria'da Bahreyn Çalıştayı..
    24. Fadıloğlu, çölyak hastalarını mutlu..
    25. Vicdansız sürücü köpeği böyle ezdi
    26. ABD’den Türkiye’ye F-35 tehdidi
    27. Flaş iddia: Süper Lig maç yayınları..
    28. Trakya Üniversitesi Fen Fakültesinde..
    29. Eski emniyet müdürüne FETÖ'den hapis..
    30. "3. Eğitim Bilimleri ve Sosyal..
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

    Günün Karikatürü

    25 Haziran 2019
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı