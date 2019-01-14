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Borsa, günün ilk yarısında geriledi

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,82 değer kaybederek 90.936,71 puana geriledi

14 Ocak 2019 Pazartesi 13:08
Borsa, günün ilk yarısında geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,82 azalışla 90.936,71 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 750,33 puan azalırken, toplam işlem hacmi 1,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,92, holding endeksi yüzde 0,62 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,75 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 2,14 ile kimya, petrol, plastik oldu.

Dünya borsalarındaki değer kayıplarına paralel 90.388,37 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etti ve günün ilk yarısında 91.000 puanın hemen altında dengelendi.

Analistler, ABD'de bütçe krizinden dolayı federal hükümetin kapalı kalmaya devam etmesi ve ABD Başkanı Donald Trump ile Demokratların anlaşabileceğine ilişkin beklentilerin azalmasının küresel piyasalardaki risk iştahını azaltığını, bu durumun da pay piyasalarına negatif yansıdığını bildirdi.

Öğleden sonra veri gündeminin zayıf olduğunu ve hisse bazlı hareketlerin öne çıkabileceğini ifade eden analistler, Suriye ile ilgili gelişmelerin de yatırımcıların odağında olmaya devam edeceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 ve 93.400 seviyelerinin direnç, 90.000 ve 88.500'ün destek konumuna geldiğini bildirdi.

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Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 13:08
  1. BIST
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