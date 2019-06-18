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Borsa, günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.968,90 puan ve yüzde 2,13 artarak 94.218,70 puana çıktı

18 Haziran 2019 Salı 18:19
Borsa, günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,13 değer kazancıyla 94.218,70 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.968,90 puan artarken, toplam işlem hacmi 7,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,59, holding endeksi yüzde 2,66 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,22 ile metal,eşya, makina, tek gerileyen ise yüzde 5,36 ile finansal, kiralama, faktoring oldu.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin "Daha fazla faiz indirimi ve daha fazla parasal genişleme, ECB'nin araç setinin bir parçası" açıklamasıyla Avrupa borsalarının değer kazanması ve genele yayılan alımların etkisiyle yükseliş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 94.000 -94.500 bandında dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün başlayacak ve yarın kararları açıklanacak faiz toplantısında yetkililerin faiz indirimi konusunu tartışmasının beklendiğini ve bu kapsamda tutanaklarda yer alan ifadeler ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın değerlendirmelerinin ipucu vermesi açısından önemli olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 88.500 seviyesinin destek, 95.300 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.


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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 18:19
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