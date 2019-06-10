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Borsa, günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 293,99 puan ve yüzde 0,31 artarak 94.103,07 puana çıktı

10 Haziran 2019 Pazartesi 18:17
Borsa, günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,31 değer kazancıyla 94.103,07 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 293,99 puan artarken, toplam işlem hacmi 6,9 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,62 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,14 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,25 ile metal, ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 2,42 ile finansal, kiralama, faktoring oldu.

Güne düşüşle başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, daha sonra yükselişe geçerek 94.000-94.500 bandında dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.300 seviyesinin direnç, 91.400'ün destek konumuna geldiğini kaydetti.


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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 18:17
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