Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 32,27 puan artarken, toplam işlem hacmi 29,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,11 ve holding endeksi yüzde 1,62 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5 ile metal ana sanayi, tek kaybettiren ise yüzde 0,12 ile orman, kağıt, basım oldu. Bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında Almanya’da enflasyon ve ZEW endeksleri, Avro Bölgesi’nde ödemeler dengesinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.500 seviyesinin kısa ve orta vadeli görünüm açısından kritik destek, 1.570’in direnç konumunda olduğunu kaydetti.