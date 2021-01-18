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Ekonomi Borsa günü yükselişle tamamladı
Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,12 değer kazanarak günü 1.556,77 puandan tamamladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-18 20:09:00 -
Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 32,27 puan artarken, toplam işlem hacmi 29,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,11 ve holding endeksi yüzde 1,62 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5 ile metal ana sanayi, tek kaybettiren ise yüzde 0,12 ile orman, kağıt, basım oldu.

Analistler, ABD Başkanlığı'na seçilen Joe Biden'ın geçen hafta detaylarını açıkladığı 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketinin Kongre'den geçme olasılığının düşük olduğu yorumlarının küresel ölçekte piyasalardaki risk iştahını azalttığını belirterek, Borsa İstanbul'da sabah açılışın ardından gelen satışların karşılandığını ve endeksin yükselişe geçtiğini söyledi.

Yarın yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında Almanya'da enflasyon ve ZEW endeksleri, Avro Bölgesi'nde ödemeler dengesinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.500 seviyesinin kısa ve orta vadeli görünüm açısından kritik destek, 1.570'in direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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