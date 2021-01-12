Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi bir önceki kapanışa göre 13,34 puan artarken, toplam işlem hacmi 32,5 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,35 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,58 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en yüksek kazanç yüzde 7,32 ile inşaat, en yüksek kazanç ise yüzde 0,56 ile madencilik oldu.

Yüzde 1,38 değer kazanan BIST Sanayi endeksi tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Analistler, ABD Başkanı olarak seçilen Joe Biden'in 14 Ocak Perşembe günü açıklayacağı mali teşvik paketi beklentilerinin küresel ölçekte piyasaları desteklemeye devam ettiğini söyledi.

Analistler, ABD'deki siyasi gelişmeler ve ABD 10 yıllık tahvil faiz oranlarının yükseliş eğiliminin varlık fiyatlarının seyrini etkilemeye devam edeceğini söylüyor, yarın ülkede sanayi üretim endeksi, ABD'de yurtdışında enflasyon, Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ABD Merkez Bankası (Fed) yayınlanacak "Bej Kitap" raporunun takip edileceğini açıkladı.

Analistler, teknik olarak BIST 100 endeksinin 1.550 puanlık dirençte, destek konumunda 1.500 ve 1.470 seviyelerinde olduğunu kaydetti.

AA Finans Sektörü Üretim Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin 2020 Kasım ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3 artmasını bekliyor. Kasım ayında mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,5, düzeltilmemiş sanayi üretim endeksi ise yıllık yüzde 9 artacak.