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Ekonomi Borsa günü yükselişle tamamladı
Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,42 değer kazancıyla günü 1.107,29 puandan tamamladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-14 18:57:00 -
Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 4,59 puan artarken, toplam işlem hacmi 14,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,44 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,19 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazanılan sektör yüzde 2,48 ile menkul kıymet yatırım ortaklıkları, en çok azalan yüzde 2,16 ile spor oldu.

Analistler yarın yurt içi konut satışları ve merkezi yönetim bütçe dengesi verilerinin, Avrupa'daki ZEW ekonomik görünüm endekslerinin ve ABD'deki sanayi üretim verilerinin takip edileceğini belirtti.

Doğu Akdeniz'deki jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin de gündemde olduğunu bildiren analistler, BIST 100 endeksinde 1.120 seviyesinin direnç, destek seviyesinin 1.090  puan olduğunu söyledi.

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