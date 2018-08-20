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Borsa günü yükselişle bitirdi

Borsa BIST 100 endeksi, Kurban Bayramı arifesi olması nedeniyle yarım gün işlem gerçekleştirdiği günü, yüzde 1,64 artışla 90.185,99 puandan tamamladı.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 13:27
Borsa günü yükselişle bitirdi

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.451,23 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,21, holding endeksi yüzde 2,33 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 9,33 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 0,72 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Dünya borsalarındaki pozitif seyrin etkisiyle analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 90.500 puanı test eden BIST 100 endeksi günü 90.000 puanın hemen üzerinde tamamladı.

Analistler, bayram arifesi olması nedeniyle öğleden sonra yurt içi piyasalarda işlem gerçekleştirilmeyeceğini, yurt dışında ise veri gündeminin zayıf olduğunu kaydetti.

Gelecek hafta yurt içinde kapasite kullanım oranı, yurt dışında ABD'de büyüme başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildiren analistler, ABD ve Türkiye arasındaki diplomatik haber akışının da piyasaların gündeminde olduğunu söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 85,000 ve 82.500 seviyelerinin destek, 90.500 puanın direnç olarak öne çıktığını dile getirdi.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 13:27
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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