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Ekonomi Borsa günü rekorlarla tamamladı
Ekonomi

Borsa günü rekorlarla tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,25 kazançla 4.668,52 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 4.784,01 puana taşıdı.

Yeniakit Publisher
2022-11-16 18:21:00 -
Borsa günü rekorlarla tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,52 puan artarken, toplam işlem hacmi 139,2 milyar lira ile rekor seviyede gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,94 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,34 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,97 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen ise yüzde 3,87 ile ulaştırma oldu.

Analistler, ABD'de enflasyonun tepe yaptığına yönelik güçlenen beklentilere karşın artan jeopolitik risklerle küresel pay piyasalarının karışık seyrettiğini belirterek, Borsa İstanbul'un ise pozitif ayrışmasını sürdürdüğünü kaydetti.

Yarın merkez bankalarının yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de yatırımcıların odağında olduğunu dile getiren analistler, yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Avro Bölgesi'nde enflasyon, Japonya'da dış ticaret dengesinin öne çıkacağını ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.650 ve 4.600 seviyelerinin destek, 4.800 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.

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