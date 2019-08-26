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Borsa, günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 47,74 puan ve yüzde 0,05 azalarak 97.101,30 puana indi

26 Ağustos 2019 Pazartesi 18:15
Borsa, günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,05 değer kaybıyla 97.101,30 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 47,74 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,26, holding endeksi yüzde 0,42 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,79 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,80 ile iletişim oldu.

Güne düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, ABD ve Çin'in ticaret görüşmelerinde tekrar masaya oturabileceğine yönelik haberlerle 97.448,05 puana kadar yükselmesine karşın bu seviyede tutunamayarak 97.000 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin haber akışının piyasalar tarafından takip edildiğini belirtti.

Yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da büyüme, ABD'de tüketici güveni ve Çin'de sanayi kesimi karları başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 94.300 puanın destek, 97.500 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 18:15
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