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Borsa, günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 603,62 puan ve yüzde 0,59 azalarak 102.082,48 puana indi

31 Temmuz 2019 Çarşamba 18:26
Borsa, günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,59 değer kaybıyla 102.082,48 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 603,62 puan azalırken, toplam işlem hacmi 6,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yatay seyrederken holding endeksi yüzde 0,02 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,57 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 3,51 ile iletişim oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, 103.000 puanın üzerini test etmesinin ardından bu seviyeden gelen satışlarla 102.000 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam açıklayacağı faiz kararında politika faizini en az 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakıldığını, 50 baz puanlık indirim beklentilerinin yüzde 20 seviyelerinde bulunduğunu belirterek, Fed kararlarının ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasalara etkilerinin takip edileceğini ifade etti.

Yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı ve Avrupa, ABD, Çin ve Japonya'da açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 ve 103.400 seviyelerinin direnç, 100.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 18:26
  1. BIST 100 endeksi
  2. Borsa
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